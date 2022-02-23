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أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 10:28 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على الشمال الشرقي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس متقلبا على معظم مناطق الشمال، مصحوبا برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
تكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا، خصوصا على المنطقة من طرابلس حتى سرت، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية، وتقل سرعتها تدريجيا من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، وتسجل 20 درجة مئوية على أبونجيم، مع تحسن تدريجي لحالة الطقس بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة، مصحوبة بخلايا رعدية تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا، خصوصا على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وتمتد إلى الدواخل، واحتمال لسقوط حبات البرد ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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