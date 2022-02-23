العثور على لغم ومواد شديدة الانفجار داخل ساحة مدرسة في مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أزال رجال الأمن لغمًا أرضيًا مضادًا للدبابات ومادة «تي إن تي» شديدة الانفجار من ساحة مدرسة داخل مشروع الهضبة الزراعي بدائرة بلدية أبوسليم.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الإدار العامة للدعم المركزي بلاغًا من مدير المدرسة بالعثور على أجسام غريبة داخل ساحتها؛ حيث توجه عناصر تفكيك المتفجرات ووحدة كلاب الأثر، وجرى إزالة تلك المواد، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

كما أجرت القوة جولة ميدانية داخل المزارع في المنطقة، لتعثر على قذائف صاروخية نوع «هاون»، والتي كانت تمثل خطرًا داهمًا على أهالي المنطقة المكتظة بالسكان، وفق البيان.

قذيفتا هاون عثر عليها في منطقة مشروع الهضبة.