الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر بالقاهرة لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام.

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومسؤولو وزارة الصحة، مع مدير معهد ناصر لعلاج الأورام بالقاهرة، على حث اللجان الفنية من الجانبين على الإسراع في إعداد مشاريع اتفاقات تعاون وتوأمة لعلاج مرضى ضمور الأورام والعضلات.

جاء الاتفاق خلال لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، صباح اليوم الإثنين، في القاهرة مع المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة، بحضور وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراكز الطبية الدكتور توفيق الدرسي، ونائب مدير عام معهد ناصر الدكتور عماد الدين الحديدي، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة في الديوان.

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وقالت ديوان المحاسبة الليبي في بيان إن اللقاء تناول نتائج المتابعة الميدانية للديوان والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة والمعهد في الفترة السابقة، وإمكانية إبرام اتفاقات تعاون وتوأمة لمعالجة مرضى ضمور العضلات والأورام.

وأكد ديوان المحاسبة أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على حث اللجان الفنية من الجانبين للإسراع في إعداد مشاريع الاتفاقات ومراجعتها تمهيدًا لاعتمادها ومباشرة تنفيذها».