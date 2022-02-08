أبوجناح والمبروك وشكشك يبحثون ملفي الأورام والعلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، الإجراءات اللازمة لمعالجة ملفات الأورام، والعلاج بالخارج.

وناقش الاجتماع تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور مديري الإدارات بوزارتي الصحة والمالية، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير مركز أورام طرابلس، ولجان العطاء بوزارة الصحة.

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وقُدم خلال الاجتماع عروض مرئية حول البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وبرنامج زراعة الأعضاء والنخاع العظمي في ليبيا، وخطط واستراتيجيات العمل للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان وآلية تنفيذها، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

كما استعرض المسؤولون عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مقترحاتهم لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية في ليبيا.

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، وتكليف لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج، وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها.

وأوصى بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة المقبلة، وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.