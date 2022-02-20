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ضبط متهمين بسرقة 34 ألف دينار من محل تجاري في القرضة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 08:26 مساء
ضبط متهمين بسرقة 34 ألف دينار من محل تجاري في القرضة
شخصان متهمان بسرقة محل تجاري في منطقة القرضة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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ألقت أجهزة الأمن القبض على متهمين اثنين بسرقة بسرقة 34 ألف دينار من محل تجاري في القرضة، بنطاق بلدية سبها، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن مركز شرطة القرضة بمديرية أمن سبها تلقى بلاغًا بشأن وقوع عملية سطو مسلح على أحد المحال التجارية الواقع بجزيرة حجارة من قبل ثلاثة أشخاص مسلحين.

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وأشار البيان إلى تكليف أعضاء التحري لجمع المعلومات اللازمة والتعرف على الفاعلين وضبطهم بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة؛ حيث جرى ضبط متهمين اثنين، هما: «ف.أ.ط» مواليد 2002، و«س.أ.م» مواليد 2004 بينما لاذ المتهم الثالث بالفرار.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إرجاع المسروقات والتي تقدر بـ34 ألف دينار، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

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