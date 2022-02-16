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ضبط عصابة سرقت 700 ألف دينار من منزل مواطن في أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 08:14 مساء
ضبط عصابة سرقت 700 ألف دينار من منزل مواطن في أبو سليم
المتهمون بسرقة أموال من داخل منزل في أبو سليم (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
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ألقت قوة أمنية من مركز شرطة أبو سليم القبض على تشكيل عصابي سرق 700 ألف دينار من منزل مواطن، وفق بيان نشرته صفحة مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن مركز شرطة أبو سليم تلقى بلاغًا من مواطن مواليد 1963 يفيد بسرقة خزينة مال من داخل منزله بداخلها 700 ألف دينار ليبي، حيث بدأت التحريات وجمع البيانات بشأن الواقعة.

وأشار البيان إلى تشكيل غرفة عمل مع أعضاء التحري بالكامل وإعلان حالة الطوارئ بالمركز، وفق تعليمات رئيس المركز العميد منصور الزروق، ورئيس وحدة التحقيق بالمركز المقدم عبدالرزاق خليفة.

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ولفت إلى أن الجميع باشروا جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، حيث استمر العمل ليومين متتالين دون مغادرة الأعضاء المركز، مما أسفر عن ضبط سبعة أشخاص مشتبه بهم، أكبرهم يبلغ من العمر 22 عامًا وأصغرهم 18 عامًا.

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وأوضح البيان أنهم اعترفوا، خلال التحقيقات، بارتكابهم الواقعة وأن جزءًا من المال موجود بمنزل أحد المتهمين داخل سيارة نوعها «أوبل» تخص أحد أقاربه، وهي الوسيلة التي جرى استعمالها في نقل الخزينة عند سرقتها.

واعترف المتهمون بأنهم اشتروا بجزء من المال سيارة نوع «إنفينتي» موديل حديث، وتمكن أعضاء التحري بجلبها للمركز، كما قاموا بشراء هاتف «آيفون» حديث بمبلغ 8000 دينار ليبي من المبلغ المسروق.

أنفقوا 220 ألف دينار في يومين!
وبالانتقال إلى منزل آخر تمكن الأعضاء من استرجاع 200 ألف دينار موضوعة تحت أحد الأسرَّة، حيث جرى ضبط شخصين من المجموعة قادمين من تونس كانا برفقتهم أثناء الواقعة، وأخذا جزءًا من المال وسافرا لقضاء عدة أيام، حيث وجد بحوزتهما مبلغ مالي قدره 1840 دينارًا، ليصل المبلغ المسترجع إلى 478 ألف دينار، ما يعني أنهم أنفقوا أو أخفوا 220 دينار ألف خلال يومين.

واختتم البيان بأن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

أموال مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
أموال مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
سيارة مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة مديرية أمن طرابلس على فيسبوك)
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