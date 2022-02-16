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القبض على متهمين اثنين بسرقة 450 ألف دينار من منزل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 01:37 صباحا
القبض على متهمين اثنين بسرقة 450 ألف دينار من منزل في طرابلس
متهمان جرى ضبطهما في قضية سرقة 45 ألف دينار في طرابلس (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، الثلاثاء، القبض على اثنين متهمين في سرقة 450 ألف دينار من أحد المنازل في طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وذكر البيان أن قوة دعم المديريات بالتعاون مع إدارة العمليات والتنسيق الظهرة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات، ألقت القبض على المدعو «أ .ع.أ» مقيم بمنطقة بن عاشور والمدعو «م.أ.ي» مقيم بمنطقة فشلوم، كونهما ضمن تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل.

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وأضاف أن المذكورين قاما بسرقة 450 ألف دينار ليبي من أحد المنازل بمنطقة طريق المطار، شارع ولي العهد، وهي القضية التي قُيِّدت في السابق ضد مجهول.

وأوضحت أنه جرى استرجاع جزء كبير من المبلغ ومركبتين قاما بشرائهما من المبلغ المسروق. بينما لا يزال البحث جاريًا لضبط باقي التشكيل العصابي.

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