4 رؤساء أفارقة يحثون على «انتخابات توافقية» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعت أربع دول أفريقية إلى «انتخابات شاملة وتوافقية» في ليبيا، وذلك خلال قمة مصغرة جمعت رؤساء الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتوغو اختتمت أعمالها مساء أمس السبت في مدينة أويو بالكونغو الديمقراطية.

وحسب البيان الختامي للقمة المصغرة المكرسة للسلام والأمن في أفريقيا، فقد شدد القادة الأفارقة على أن «رؤساء الدول الأربعة شجعوا جميع الجهات الفاعلة المشاركة في العملية الانتقالية والقوى السياسية في هذا البلد على العمل من أجل إجراء انتخابات شاملة وتوافقية».

والرؤساء المعنيون هم الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، باعتباره رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشان ليبيا، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وأوغندا يوري موسفني، وتوغو فوري نياسينغبي.

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كما عبروا عن دعمهم الكامل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في عقوباتها المتخذة ضد مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو بعد الانقلابات التي شهدتها البلدان الثلاثة منذ مايو 2021.

وتجاهل الرؤساء الأربعة التطورات الأخيرة في ليبيا بعد إعلان مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، حيث تتزايد المخاوف من احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة طرابلس عقب تمسك رئيس الحكومة الموقت الحالي عبدالحميد الدبيبة بمنصبه، لا سيما وأنه ذاهب إلى التصعيد بدعوته جموع الليبيين إلى الخروج في مظاهرات في ذكرى ثورة فبراير الخميس المقبل.