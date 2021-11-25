لعمامرة يبحث مع رئيس الكونغو توفير الدعم لإنجاح الانتخابات الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 25 نوفمبر 2021, 08:57 مساء
رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة (وكالة الأنباء الجزائرية)

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ضرورة توفير الدعم اللازم للأشقاء الليبيين، بهدف إنجاح الموعد الانتخابي المهم.

جاء ذلك خلال استقباله من طرف رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، حيث أشاد لعمامرة بجهود نغيسو الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

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وتشاور الجانبان حول آخر التطورات على الساحة القارية، بما في ذلك الأوضاع السائدة في عدد من بؤر التوتر، والتحديات التي يفرضها اتساع رقعة التهديد الإرهابي، وفق ما نقلت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الأربعاء.

من جانبه، أعرب الرئيس، ساسو نغيسو، عن دعم بلاده للمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل مد دعائم السلم والاستقرار في ليبيا ومناطق أفريقية أخرى، مشيدًا بالتزامها الثابت لصالح قضايا القارة.

وشارك وفد اللجنة الأفريقية العليا حول ليبيا في مؤتمر دعم الاستقرار في طرابلس قبل أسابيع، فيما تأمل أن يكون لها دور في الإشراف على آلية سحب المرتزقة، ومراقبة الانتخابات المقررة في ديسمبر.

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