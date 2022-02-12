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مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 10:17 صباحا
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا
علاج مصاب بفيروس كورونا المستجد في مصراتة، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)
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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن معظم مناطق غرب ليبيا تشهد ارتفاعًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسجلة أسبوعيًا.

وارتفع عدد المناطق المسجلة لأكثر من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن في أربع مناطق هي: مصراتة و المنطقة الغربية والجفارة ونالوت، في حين لا تزال منطقتا طرابلس والمرقب تسجلان أعلى معدلات إصابة بأكثر من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن، حسبما جاء في التقرير الأسبوعي للمركز، الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 فبراير، المنشور اليوم السبت.

الموجة الرابعة للوباء تنحسر في بعض الدول
وأشار التقرير إلى استمرار انحسار الموجة الرابعة عن معظم دول العالم تباعًا بحسب تاريخ انتشارها فيها واستمرار انتشارها في منطقة شرق المتوسط، مع تباطؤ انتشار المرض في الجمهورية التونسية واستقرار الوضع الوبائي في معظم الولايات التونسية.

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وتباطأت سرعة انتشار الموجة الرابعة رغم اتساع رقعة المناطق المصابة وذلك بسبب: انخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى أقل من 1 (0.87) نهاية هذا الأسبوع، وانخفاض نسبة الحالات الموجية إلى 31%، إشارة الى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع، وانخفاض معدل الوفيات إلى 1.39 تماشيا مع نمط التشار الموجة الرابعة.

توصيات مركز مكافحة الأمراض لمنع زيادة الإصابات
وأوصى المركز باستمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بالتركيز على الفرق المتنقلة بدلًا من المراكز الثابتة وذلك للوصول إلى النسبة من المستهدفة للتطعيم.

وشملت التوصيات أيضًا: توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية، والعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها، واستمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى لمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافح العدود من قبل الجهات الحكومية.

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