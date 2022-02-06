بلدية طبرق تدعو الشركات اليونانية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

دعت بلدية طبرق الشركات اليونانية إلى العودة للمدينة والمشاركة في إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية وقطاعات الكهرباء والمياه بالبلدية.

جاءت الدعوة على لسان رئيس المجلس التسييري للبلدية خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع السفير اليوناني لدى ليبيا، أويانس ستماتيكوس بمقر ديوان البلدية بحضور أعضاء المجلس التسييري وعدد من مدراء الإدارات بالبلدية.

وقال المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء بحث إمكانية فتح خط بحري بين مدينة طبرق واليونان، باعتبارها أقرب دولة أوروبية عن المدينة، مشيرًا إلى أن بوالخطابية «دعا الشركات اليونانية للعودة إلى طبرق للمشاركة في إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه وفتح البعثات الدراسية للطلبة الليبيين في الجامعات اليونانية».

وأضاف المصدر أن بوالخطابية أثنى خلال اللقاء الذي عُقِد بقاعة اجتماعات البلدية، على شركة «ميتكا» اليونانية المنفذة لمشروع المحطة الغازية في طبرق التي ستنتج حوالي 740 ميغاوات.