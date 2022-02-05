Atwasat

بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 11:34 صباحا
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
صورة مجمعة تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومقر المصرف. (الإنترنت)
alwasat radio

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن أكثر من 50 عملية سطو مسلح تعرضت لها المصارف الليبية منذ وقوع أول عملية سطو على أموال المصرف، في 28 أكتوبر من العام 2013، حين جرت سرقة أموال كان قد بعث بها «المركزي» إلى فرعه في سرت؛ جاء ذلك في تحقيق استقصائي لقناة «الجزيرة» القطرية بعنوان «أموال سرت»، أُذيع مساء أمس الجمعة.

وأشار التحقيق إلى أن حادثة السطو على أموال شاحنة فرع «المركزي» في سرت  أدت إلى سرقة 53 مليون دينار، و12.8 مليون دولار، و5 ملايين يورو  أثناء عملية نقلها من مطار القرضابية إلى مقر الفرع في المدينة.

وتعرضت الشاحنة إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقل التحقيق تبادل الاتهامات بين كل من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان بشأن المسؤولية عن حماية تلك الأموال، متحدثًا عن «مشاركة كتيبة الجالط أو 136 مشاة في عملية السطو».

وقال الكبير إن عملية السطو كانت سببًا في وقف تصدير العملة الأجنبية إلى ليبيا، واصفًا الحادث بأنه «أكبر كارثة حلت بالنظام المصرفي»، يُشار إلى أن الحادث وقع في عهد حكومة علي زيدان والمؤتمر الوطني العام الذي أرسل وفدًا برئاسة عضوه محمد أبوسدرة لمتابعة التحقيقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط خلافات مع أميركا حول ليبيا

روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي وسط خلافات مع أميركا حول ليبيا
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء

مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار

تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022

المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل يعيد الصور مليارات ليبيا المجمدة؟
هل يعيد الصور مليارات ليبيا المجمدة؟
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار ...
بوريطة يؤكد لـ«المنفي» حرص المغرب على عودة الاستقرار إلى ليبيا
بوريطة يؤكد لـ«المنفي» حرص المغرب على عودة الاستقرار إلى ليبيا
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة الهجرة غير النظامية
منظمة أوروبية تعلن قلقها من تعيين الخوجة رئيسا لمكافحة ......
المزيد
رسميا.. ليبيا عضو في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي
رسميا.. ليبيا عضو في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي...
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة ......
المجلس الرئاسي: المغرب تتنازل لليبيا عن عضوية مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي
المجلس الرئاسي: المغرب تتنازل لليبيا عن عضوية مكتب رئاسة ......
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ ......
بوريطة يؤكد لـ«المنفي» حرص المغرب على عودة الاستقرار إلى ليبيا
بوريطة يؤكد لـ«المنفي» حرص المغرب على عودة الاستقرار إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط