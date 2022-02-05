بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن أكثر من 50 عملية سطو مسلح تعرضت لها المصارف الليبية منذ وقوع أول عملية سطو على أموال المصرف، في 28 أكتوبر من العام 2013، حين جرت سرقة أموال كان قد بعث بها «المركزي» إلى فرعه في سرت؛ جاء ذلك في تحقيق استقصائي لقناة «الجزيرة» القطرية بعنوان «أموال سرت»، أُذيع مساء أمس الجمعة.

وأشار التحقيق إلى أن حادثة السطو على أموال شاحنة فرع «المركزي» في سرت أدت إلى سرقة 53 مليون دينار، و12.8 مليون دولار، و5 ملايين يورو أثناء عملية نقلها من مطار القرضابية إلى مقر الفرع في المدينة.

وتعرضت الشاحنة إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقل التحقيق تبادل الاتهامات بين كل من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان بشأن المسؤولية عن حماية تلك الأموال، متحدثًا عن «مشاركة كتيبة الجالط أو 136 مشاة في عملية السطو».

وقال الكبير إن عملية السطو كانت سببًا في وقف تصدير العملة الأجنبية إلى ليبيا، واصفًا الحادث بأنه «أكبر كارثة حلت بالنظام المصرفي»، يُشار إلى أن الحادث وقع في عهد حكومة علي زيدان والمؤتمر الوطني العام الذي أرسل وفدًا برئاسة عضوه محمد أبوسدرة لمتابعة التحقيقات.