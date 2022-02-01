مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط

حدد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة الإثنين المقبل، يوم السابع من فبراير الجاري، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فيما ستخصص جلسة اليوم التالي الثلاثاء المقبل، الثامن من فبراير، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئيس المجلس والناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني أحميد حومه، التي استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

- تعليق جلسة «النواب» إلى الأسبوع المقبل

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن جلسة اليوم خلصت إلى:

1- تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

2- العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.

3- مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

4- التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية القانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وأعلن رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ودعا النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة