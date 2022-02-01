Atwasat

النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 09:47 صباحا
النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي
النائب العام الصديق الصور، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وصل النائب العام، الصديق الصور إلى بروكسل صباح الثلاثاء، حيث يجتمع حاليا مع نظيره البلجيكي.

ويأتي هذا اللقاء على خلفية اللغط الدائر حاليا حول وضع الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، والتحقق من مصيرها.

وزيارة بروكسل جاءت ضمن جولة الصور في عواصم أوروبية، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا تحديدا، في ظل مساعي للسيطرة على جزء من هذه الأموال المقدرة بالمليارات.

- تحركات حكومية لإنقاذ الأموال المجمدة في بلجيكا
- ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى
- «اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

وتريد شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، الاستيلاء على أصول للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور، كما أصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».

وسبق أن خاطب الصديق الصور، نظيره البلجيكي بأن هذه الأموال تخص الاستثمارات، مطالبا بتحويل الأرباح لحسابات الدولة الليبية في دولة أخرى غير ليبيا وبلجيكا، «لتصبح في مأمن عن أي نهب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات
تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس
تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس
اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها
اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها
بليحق: مسألة تشكيل الحكومة لن تكون رهينة لأطراف دولية.. والدبيبة لا يملك القبول أو الرفض
بليحق: مسألة تشكيل الحكومة لن تكون رهينة لأطراف دولية.. والدبيبة ...
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل...
المنقوش تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي
المنقوش تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للاتحاد ......
النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي
النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي...
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار...
بليحق: مسألة تشكيل الحكومة لن تكون رهينة لأطراف دولية.. والدبيبة لا يملك القبول أو الرفض
بليحق: مسألة تشكيل الحكومة لن تكون رهينة لأطراف دولية.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط