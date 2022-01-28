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إيطاليا تسلم ليبيا معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 28 يناير 2022, 09:37 صباحا
إيطاليا تسلم ليبيا معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو
جانب من المعدات الإيطالية المقدمة لليبيا، 27 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
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تسلمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة معدات جديدة من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو، وتتمثل في «ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار للقوارب ومكاتب إدارية متنقلة».

ويأتي تسليم المعدات في إطار المشروع الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا»، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإيطالية، وفق ما كشفت وكالة «نوفا» الايطالية للأنباء، الخميس، موضحة أن المشروع يتلقى تمويلًا من «الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ».

وأشارت الوكالة إلى أن المعدات شملت ورشة صيانة ومكاتب متنقلة وقطع بحرية كدعم لوجستي لأنشطة الإنقاذ في سياق مهام البحث والإنقاذ في البحر، وجرى تسليمها إلى الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.

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إيطاليا تدرب خفر السواحل الليبي
بدورها، قالت وزارة الداخلية الليبية إن مراسم تسليم المعدات الخاصة جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.

والأربعاء، بحث النائب العام، الصديق الصور، مع النائب العام لدى محكمة النقض في إيطاليا، جيوفاني سالفي، سبل تعزيز التعاون بين النيابتين لمواجهة منظمات «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».

ومنذ العام 2017، تقوم إيطاليا، بدعم أوروبي بتدريب خفر السواحل الليبي وتدعمهم بالمعدات لاعتراض أكبر عدد ممكن من المهاجرين، الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. والعام الماضي اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 32 ألف مهاجر في البحر أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في العام 2020.

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