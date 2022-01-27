إيطاليا تسلم ليبيا معدات صيانة للزوارق البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت الإدارة العامة لأمن السواحل، الأربعاء، معدات متمثلة في ورشة صيانة متنقلة وقطع غيار للزوارق والقطع البحرية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية متنقلة، وذلك بميناء طرابلس.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من الجانب الإيطالي وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على موقع «فيسبوك».

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حضر مراسم الاستلام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.

جانب من عملية تسلم المعدات من الجانب الإيطالي (وزارة الداخلية)

جانب من عملية تسلم المعدات من الجانب الإيطالي (وزارة الداخلية)