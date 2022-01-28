وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، الخميس، مع سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، منح التأشيرات لليبيين.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

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وأوضحت أن احميمة بحث مع السفير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بدء السفارة اليونانية منح التأشيرات للمواطنين الليبين، ووضع آليات لتسهيل إصدار التأشيرات لمواطني البلدين. وأكد الوكيل حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلن السفير يوانيس ستاماتيكوس، أن سفارة بلاده في طرابلس ستشرع قريبًا في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

وفي 6 سبتمبر الماضي، زارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش العاصمة أثينا، وأجرت مباحثات مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، الذي أكد دعم بلاده لليبيا على عدة مستويات، سياسيًا وتنمويًّا وصحيًّا.