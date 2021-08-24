اليونان تمنح التأشيرة لليبيين قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 08:22 مساء
وزيرة الخارجية تستقبل القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بليبيا- الثلاثاء 24 أغسطس (وزارة الخارجية على فيسبوك)

أعلن القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بليبيا، يوانيس ستاماتيكوس، أن سفارة بلاده في طرابلس ستشرع قريبًا في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح الثلاثاء بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، والقائم بالأعمال بالسفارة اليونانية، وفق بيان للوزارة على «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية استعرضت مع الدبلوماسي اليوناني «العلاقات الثنائية، وسبل الدفع بها إلى الأمام لتشمل المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وأعربت المنقوش خلال اللقاء عن «شكرها، وتقديرها لدولة اليونان الصديقة، لمواقفها الداعمة للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية».

بدوره أكد الدبلوماسي اليوناني أن سفارة بلاده بطرابلس ستشرع في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، خلال المدة القريبة المقبلة.

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