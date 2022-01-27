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المنفي يلتقي لجنة متابعة سجناء قبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 27 يناير 2022, 01:29 مساء
المنفي يلتقي لجنة متابعة سجناء قبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة
لقاء المنفي مع لجنة متابعة سجناء قبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة، 27 يناير 2022، (الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، وفدًا من لجنة متابعة السجناء لقبائل ورفلة، والقذاذفة، وأولاد سليمان، والمقارحة، لبحث أوضاع السجناء، خصوصًا الصادر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم والنيابات، وذلك في إطار جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وتناول اللقاء الأوضاع في السجون، وملف السجناء والموقوفين في قضايا مختلفة، والإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لإطلاق عدد منهم.

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وأكد المنفي ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، التي تمثل الهدف السامي لتأكيد وحدة التراب الليبي.

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