المنفي يستعرض مع سفير ألمانيا جهود توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسات وإنجاح المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي بحث مع السفير الألماني، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وناقش سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في عديد المجالات.

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وأشاد المنفي خلال اللقاء «بالدور الإيجابي لألمانيا في إنجاح الحوار السياسي الليبي»، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مجددًا دعم المسار السياسي للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وعاد السفير الألماني إلى ليبيا، يوم الأحد، بعد قضاء إجازة رأس السنة في بلاده، وأجرى فور وصوله لقاءات مع عدد من المسؤولين في العاصمة طرابلس.

المنفي خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت خلال لقائه مع المنفي، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)