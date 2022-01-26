المنفي خلال افتتاحه ملتقى بلديات الساحل الغربي: السيادة الليبية خط أحمر

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، ملتقى بلديات الساحل الغربي في صرمان، تحت شعار «توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل».

وقال المنفي، خلال كلمة، إن السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف، وإن المجلس الرئاسي يمثل وحدة التراب الليبي، وقد سعى بنجاح في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حسب بيان مكتبه الإعلامي على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأشار أيضا إلى إطلاق «الرئاسي» مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده لأجل توحيد المؤسسات السيادية، وأبرزها المؤسسة النقدية، متمثلة في مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى على دور بلديات الساحل الغربي الـ12، وخص بالذكر بلدية صرمان حاضنة الملتقى، متمنيا أن يكون هذا الملتقى مسارا جديدا لمشروع المصالحة الوطنية.

حضر افتتاح الملتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وآمر المنطقة العسكرية للساحل الغربي، ومدراء الأمن ببلديات الساحل الغربي، وأعيان وحكماء هذه المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني.

الحضور في فعاليات الافتتاح.

المنفي خلال مصافحته مستقبليه في صرمان.

المنفي خلال مصافحته مستقبليه في صرمان.