السوق الرسمية: تراجع اليورو والإسترليني وارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر صرف اليورو قرشين اثنين إلى 5.16 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، وبالمثل سعر الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.18 دينار من 6.20 دينار أمس.

في حين، ارتفع متوسط سعر الدولار قرشين اثنين إلى 4.60 دينار مقابل 4.58 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الريال السعودي والدينار التونسي، ليسجلا 1.22 دينار و1.58 دينار على الترتيب، في حين زاد سعر الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، بينما هبط سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا إلى 0.33 دينار من 0.34 دينار أمس.