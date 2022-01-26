ضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية والمحال التجارية بالنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية والمحال التجارية بالنواحي الأربع، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع، ألقوا القبض على تشكيل عصابي إجرامي مكون من ستة أشخاص مطلوبين على ذمة وقائع قتل، وكذلك سرقة الأسلاك الكهربائية وسرقة المحال التجارية بمنطقة النواحي الأربع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وتعلن وزارة الداخلية، بشكل مستمر، القبض على عصابات خارجة على القانون تمتهن عمليات السرقة والسطو على الممتلكات الخاصة في مناطق متفرقة بالبلاد.

كما تعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.