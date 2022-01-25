سرقة 3250 مترا من أسلاك الكهرباء في 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الثلاثاء، سرقة 3250 مترًا من أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق مختلفة.

وسطا خارجون على القانون على 1500 متر من أسلاك ضغط عالٍ على خط الطوير بدائرة توزيع سوف الجين، وأيضًا 850 مترًا من أسلاك ضغط عالٍ على خط الدواو بدائرة توزيع جنوب زليتن، و900 متر من أسلاك ضغط منخفض على خط المراجنة بدائرة توزيع سي السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تسبب تلك الوقائع في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع والمحلات.