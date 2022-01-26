وليامز من سبها: يجب أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم دون تهميش

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، إلى مدينة سبها «قلب الجنوب، ونقطة التقاء مختلف مكونات المجتمع الليبي».

وقالت وليامز: «من هنا أود تأكيد أهمية أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم، وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة بلا انتقاص ولا تهميش، مع الالتزام التام بمبادئ التعايش والمواطنة والشراكة والعدالة الاجتماعية»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».

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وقبل مغادرتها إلى سبها، عقدت وليامز لقاءً أمس الثلاثاء، مع رئيس لجنة 410 المشتركة لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اللواء محمود بن يزة، وذلك لبحث خطط اللجنة وعملها في «إعادة دمج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة على أساس فردي في جميع أنحاء البلاد، وفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص».

جانب من الحضور لاستقبالها في المطار.

وليامز خلال تحيتها عدد من مستقبليها.