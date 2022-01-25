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وليامز وسفير مالطا يتفقان على ضرورة قيام «النواب» بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكل حازم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 07:08 مساء
وليامز وسفير مالطا يتفقان على ضرورة قيام «النواب» بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكل حازم
لقاء وليامز وسفير مالطا لدى ليبيا في طرابلس، الثلاثاء 25 يناير 2021. (حساب وليامز على تويتر)
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اتفقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير مالطا لدى ليبيا شارل صليبا، «على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم»، وذلك «من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة» وفق تغريدة نشرتها وليامز عبر حسابها على «تويتر».

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع سفير مالطا شارل صليبا، الذي استضافها في لقاء بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضافت وليامز في تغريدة ثانية، أنها أشارت خلال اللقاء «إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى يونيو من هذا العام».

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يأتي ذلك، بالموازاة مع اجتماع مجلس النواب في طبرق، الذي جرت خلاله مناقشة آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، في جلسة اتفق خلالها غالبية الأعضاء على انفراد المجلس بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة فيها، واختلفوا حول مدة ولايتها وبرنامج عملها.

وتأتي خطوة مجلس النواب في اتجاه تشكيل حكومة جديدة مع تمسك المستشارة الأممية بضرورة التوجه نحو استكمال العملية الانتخابية بعد تعذر تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وحدد مجلس النواب 13 شرطًا للراغبين للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، أبرزها أن يقدم المترشح تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، ويستقيل من عمله قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

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