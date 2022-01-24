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لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في بنغازي وساحل الجبل الأخضر يومي الثلاثاء والأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:42 مساء
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في بنغازي وساحل الجبل الأخضر يومي الثلاثاء والأربعاء
طالبات من مدرسة الرسالة المقدسة للتعليم الأساسي. (مراقبة التربية والتعليم بنغازي)
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أعلنت مراقبتا التربية والتعليم ببلدية بنغازي وساحل الجبل الأخضر، مساء اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء لجميع المدارس بالتعليم العام والخاص بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها مناطق شمال شرق ليبيا هذه الأيام.

ونوهت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «نظرًا للأحوال الجوية، فإن مراقبة التربية والتعليم بنغازي تقرر أن يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة رسمية لجميع المدارس العام والخاص».

كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم بساحل الجبل الأخضر أن «غدًا الثلاثاء 25 يناير 2022 عطلة بجميع المدارس، نطرًا لسوء الأحوال الجوية»، مع استمرار العمل بديوان المراقبة».

- «الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على شحات إلى طبرق
- أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد شمالا مع سقوط أمطار متفرقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر معظم مناطق الشمال بموجة البرد، مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة خصوصا على مناطق الشمال الشرقي. وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، احتمالية سقوط زخات ثلجية مساء غد على مرتفعات الجبل الأخضر.

كما توقع المركز، سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق الساحلية، تكون جيدة إلى غزيرة، خصوصًا على المنطقة الممتدة من المرج والجبل الأخضر حتى طبرق، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد مع احتمال سقوط زخات ثلجية غدًا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز ست درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.

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