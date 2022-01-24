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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 10:55 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وتكون شمالية غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، الإثنين، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين 3.00 و3.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، يصحبها خلايا من السحب الرعدية غدا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة من مصراتة إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر، يصل إلى 3 أمتار على مصراتة و سرت.
- قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر، ويصل اليوم إلى 3.75 متر على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.

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