أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد شمالا مع سقوط أمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر معظم مناطق الشمال بموجة البرد، مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة خصوصا على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، احتمالية سقوط زخات ثلجية مساء غد على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصا على المناطق الساحلية، تمتد إلى مناطق الجبل الغربي، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل، وصباح يوم الغد علي المرتفعات، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتكون نشطة علي المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولا تتجاوز 08 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق الساحلية، وتكون جيدة إلى غزيرة، خصوصا على المنطقة الممتدة من المرج والجبل الأخضر حتى طبرق، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد مع احتمال سقوط زخات ثلجية غدا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 06 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على بعض المناطق.