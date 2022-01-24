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بعد تعليقها إلى الغد.. أبرز ما خلص إليه مجلس النواب خلال جلسة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 04:56 مساء
بعد تعليقها إلى الغد.. أبرز ما خلص إليه مجلس النواب خلال جلسة اليوم
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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علق مجلس النواب جلسته التي عقدها بمقره في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري والثاني احميد حومة و122 نائبًا، وفق المركز الإعلامي لرئيس المجلس.

واستمع النواب خلال الجلسة إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفقًا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن الجلسة خلصت بعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق إلى مطالبتها بـ«تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب».

مسار دستوري جديد ولجنة خبراء دون أعضاء المجلسين
وأوضح أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، وتتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري».

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آلية لاختيار رئيس الحكومة
وأعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة خلصت أيضًا إلى «تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ واستلام المستندات المطلوبة»، وأضاف أنه «بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم».

كما خلصت الجلسة إلى «مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة سرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام».

ودعا المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب «من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء إلى التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية».

 

جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين 24 يناير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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