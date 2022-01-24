عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المواطن «جائع ولا يهمة الدستور أو القانون»، متابعا: «الأهم مصير السلطة التنفيذية».

وأضاف: «يجب أن يوضع أجل حتمي لإجراء الانتخابات، ولو بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب، وفي حالة نجحنا في الوصول إلى دستور دائم ستجرى الانتخابات، وربما تفشل لجنة (صياغة الدستور)، وندخل في مراحل انتقالية أخرى»، حسب كلمته في مجلس النواب، الإثنين.

وأكمل: «نرفض التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، وموضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب، والحكومة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد إلى مجلس النواب، مثل أي مواطن آخر».

وأردف: «موضوع الحكومة انتهى، ومن يرى من النواب باستمرارها يجدد تزكيته، أما القول بتعديل الحكومة فهذا عبث.. لماذا التمسك بالأشخاص، وفي النهاية نريد أن نرى من يؤيد ومن يرفض الحكومة».