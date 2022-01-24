عقيلة يرفض مشاركة «النواب» و«الدولة» في «لجنة الدستور»: أتركوا الأمر للخبراء

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى عدم مشاركة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لجنة صياغة الدستور المزمع تشكيلها، قائلا: «أتركوا الأمر للخبراء».

وأضاف: «اتفقوا مع مجلس الدولة في اختيار خبراء وأهل اختصاص للجنة؛ حتى تنتج دستورا يعرض على الاستفتاء»، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

وردا على حديث النائب عبد السلام نصية بخصوص الحكومة، قال عقيلة: «نحن في حاجة إلى الغذاء والدواء والصحة، وهذه مهمة السلطة التنفيذية، موضوع الحكومة نحن لا نقبل الدفاع عنها وقطعا انتهت مدتها، ونحن هنا نقرر استمرارها أو تغييرها».