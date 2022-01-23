القبض على سارق محل مجوهرات في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت أجهزة الشرطة القبض على متهم بسرقة محل لبيع المجوهرات في مدينة جالو، واسترجاع المسروقات، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

في التفاصيل، تلقى مركز شرطة المدينة جالو بمديرية أمن الواحات بلاغًا مفاده سرقة محل لبيع المجوهرات داخل المنطقة، وفق البيان.

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على الفور، جرى تشكيل فريق عمل من قسم البحث الجنائي بالمديرية ومركز شرطة مدينة جالو لجمع المعلومات والتحري حول الواقعة، وأسفرت عن ضبط المتهم وهو شخص من الجنسية الأفريقية.

وأفاد البيان بأن المتهم اعترف بعملية السرقة بمساعدة شخص آخر، كما اعترف بمكان إخفاء المسروقات وجرى استرجاعها، كما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ولا يزال البحث والتحري على المتهم الآخر.

المضبوطات بحوزة المتهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

المضبوطات بحوزة المتهم (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)