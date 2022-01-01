القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات بالقوة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 10:06 مساء
سيارة سرقها التشكيل العصابي، 1 يناير 2022. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات بقوة السلاح في منطقة سيدي خليفة.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة «سيدي خليفة» تفيد بإطلاق مجهولين يستقلون سيارة «هيونداي سوناتا» سوداء اللون، النار على سيارة نوع «هيونداي جنس» وركابها في محاولة لسرقتها، حيث تعرض شخصان للإصابة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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كما أبلغ مواطن مركز شرطة «سيدي خليفة» عن سرقة سيارته نوع «هيواندي» وبداخلها مبلغ 15 ألف دينار، على يد ملثمين مجهولي الهوية يستقلون سيارة «هيونداي» سوداء اللون معتمة بالكامل، حيث اعترضوا سيارته بالقرب من سوق الخضراوات بالمنطقة.

وبعد البحث والتحري، ألقى أعضاء شرطة «سيدي خليفة» القبض على أربعة من أفراد التشكيل يدعى الأول «ن.خ.ع» والثاني «م.ع.ف» والثالث «ح .خ .ع»، والرابع «ع.م.ح»، واعترفوا بما نُسب إليهم ودلوا على باقي أفراد التشكيل.

في حين أُلقي القبض على زعيم العصابة ويدعى «م.ع.س» من مواليد 1990، بمنطقة أرض أزواوة، وذلك خلال استقلاله رفقة العضو السادس في التشكيل، سيارة مسروقة نوع «هيونداي»، حيث حاولا مقاومة السلطات، ونجح الشخص الآخر ويدعى «أ.أ.ف» في الهرب وجارٍ البحث عنه.

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