ضبط أجنبي في القره بوللي متهم بالسطو المسلح والسرقة بحوزته 32 قنبلة يدوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 07:33 مساء
المتهم, (وزارة الداخلية)

تمكنت القوات الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص أجنبي، متهم بالسطو المسلح والسرقة بالإكراه، ضمن نطاق عمل مديرية أمن القره بوللي، وبحوزته 32 قنبلة يدوية.

وبحسب بيان للوزارة، السبت، وردت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن القره بوللي، بخصوص السطو المسلح من قبل العمالة الوافدة والسرقة بالإكراه.

ولفت البيان إلى تكليف قوة دعم المديرية بتعليمات من مدير الأمن لضبط الجناة، فيما شُكِّل فريق للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط أحد أفراد العصابة وبحوزته 32 قنبلة يدوية، بينما لاذ شخص آخر بالفرار.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن عثرت بعد تفتيش المكان الذي كان المتهمان بداخله، على العديد من المسروقات المبلَّغ عنها، ومنها هواتف محمولة سُرقت من منطقة الرحومين، من عمالة الوافدة،

وساعات شخصية، فضلا عن ذخيرة «كلاشنكوف» ومسدس بلاستيك وأقنعة وجه، يستخدمها المتهمان أثناء السرقة.
ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستمرار البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي.

جانب من السروقات المضبوطة. (وزارة الداخلية)
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