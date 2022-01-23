المنفي يؤكد ضرورة استكمال مشاريع الطرق في البطنان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة استكمال مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بمنطقة البطنان، والاهتمام بها، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظرًا لقدم الطريق وتهالكها، مشيدًا بجهود اللجنة المكلفة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، والذي ضم رئيس اللجنة، سامي الصادي، وعضو اللجنة، المهندس عبدالمعز أحمد، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري والطرق، فضل الله الشلوي، وعضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي.

- المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جاء استكمالًا للقاء السابق، الذي عُقِد الخميس الماضي لبحث العراقيل التي تواجه مشروع تنفيذ الطريق السريع امساعد - رأس جدير، وخاصة المرحلة الأولى والتي تمتد من امساعد إلى المرج.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء اليوم تطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه جهاز تنفيذ إدارة مشروع الطريق السريع امساعد - رأس جدير، ومحاولة تذليلها مع الحكومة ووزارة المواصلات، موضحًا أن وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة أطلع المنفي على مشاريع تنفيذ ازدواج طريق طبرق - امساعد، وصيانة طريق طبرق - أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي قطاعات التميمي - الخروبة ودرنة - طبرق.

لقاء المنفي مع وفد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة، الأحد 23 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)