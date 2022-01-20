بدء المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة المباني العشوائية الموجودة على شاطئ البحر داخل الحدود الإدارية لمدينة الخمس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تشارك في تنفيذها دوريات مكتب الوسطى بقوة العمليات الخاصة رفقة الجهات الأمنية الأخرى بالغرفة المشتركة المشكّلة بالخصوص.

ونوهت وزارة الداخلية بأن هذه المرحلة ستلحقها المرحلة الثانية والثالثة الخاصة بإزالة المباني داخل المخطط العام، والتعديات الحاصلة داخل الغابات التابعة للدولة داخل الحدود الإدارية بمدينة الخمس.

- إزالة التعديات على 200 هكتار من أراضي الدولة في زليتن

والأسبوع الماضي، أعلنت الوزارة إزالة التعديات على أراضي الدولة في مشروع اللوز بمدينة زليتن، بمساحة 200 هكتار، من قبل فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من مديرية أمن زليتن وفرعي جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي في المدينة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، وإزالة البناء العشوائي، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ستستمر خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق.