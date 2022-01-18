إزالة التعديات على 200 هكتار من أراضي الدولة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أخلى فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات، التعديات على أراضي الدولة في مشروع اللوز بمدينة زليتن، بمساحة 200 هكتار.

وأزال رجال الفرع المباني العشوائية من استراحات وأسوار على أراضي مشروع الكروم والتين في المدينة، خلال حملة أمس الإثنين، رفقة دوريات من مديرية أمن زليتن وفرعي جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي في المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

ويأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، وإزالة البناء العشوائي، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ستستمر خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق.

ويوم الأحد الماضي، نفذ الفرع أيضا حملة لإنهاء التعديات على أرض للدولة بمساحة 150 هكتارا في مشروع اللوز بزليتن حيث جرى إزالة محال ومنازل واستراحات عشوائية.