المنفي يجدد دعم المجلس الرئاسي «لجنة 5+5» والمسار السياسي للوصول للانتخابات.

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجلس الرئاسي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واستمرار دعم المسار السياسي للوصول للانتخابات، مؤكدًا دور المجلس في ملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي بين الليبيين.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع عدد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية بحضور بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي عن المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خُصِّص لبحث عديد القضايا الراهنة، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، موضحًا أنه ناقش ملف المصالحة الوطنية، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الاستعانة ببعض الخبراء لدعم هذه المشروع الوطني الذي تبناه المجلس الرئاسي.

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وأضاف أن اللقاء تطرق إلى جهود إجراء الانتخابات «بأسرع وقت ممكن، حتى لا يفقد هذا الاستحقاق زخمه، وذلك من أجل إنهاء الانقسام بين أطراف العملية السياسية، وكذلك دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

كما بحث المنفي مع حكماء وأعيان المنطقة الشرقية الحاضرين سبل الاهتمام بمؤسسة المصرف الزراعي وحمايته من الانقسام، ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

أعيان وحكماء المنطقة الشرقية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

أعيان وحكماء المنطقة الشرقية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع عدد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

أعيان وحكماء المنطقة الشرقية خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 19 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)