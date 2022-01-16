«المصالحة» و«الانتخابات» على طاولة المنفي وأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، « بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، ونوقشت الأوضاع في السجون، والإجراءات التي جرت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية».

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي «ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه».

وفي أبريل الماضي، أعلن المنفي، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية لتكون صرحا لجميع الليبيين وجبرًا للضرر وتحقيقًا للعدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.

المنفي يستقبل وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس، 16 يناير 2022. (فيسبوك)

المنفي يستقبل وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس، 16 يناير 2022. (فيسبوك)

المنفي يستقبل وأعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية في العاصمة طرابلس، 16 يناير 2022. (فيسبوك)