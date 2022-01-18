«السرير» أنتجت 17.71 مليون برميل نفط خلال 2021...

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة السرير للعمليات النفطية فتحي عيسى، إن الشركة تمكنت من تحقيق إنتاج بلغ حوالي 17.71 مليون برميل خلال العام 2021، إضافة لإجراء العمرة السنوية لحقل «النخلة» الذي كانت آخر عمرة له في العام 2009.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة «السرير» للعمليات النفطية «بي. ڤي» فرع ليبيا، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير، العماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة بشركة السرير فتحي عيسى، وعضوي لجنة الإدارة كمال حشاد وجمال حسين، ورئيس لجنة الملاك خليفة عمر، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة.
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أكد صنع الله، خلال الاجتماع، دعم مؤسسة النفط جهود الشركة الرامية إلى عودة معدلات الإنتاج بكل حقولها إلى معدلاتها السابقة، على أمل أن يكون العام 2022 هو بداية العمل الفعلي للشركة.
معدل إنتاج شركة «السرير»
وأضاف صنع الله أن الشركة «باشرت عملياتها بتشغيل بعض الحقول البرية بمنطقتي التعاقد 91 و107 (96.97 سابقا)، بعد تغيير نمط التعاقد مع شركة فنترسهال الألمانية إلى اتفاقية الأبسا، ويبلغ معدل إنتاج الشركة نحو 40 ألف برميل يوميًا تقريبًا لسنة 2021 وتساهم بنسبة (2%) من الاحتياطي الكلي للبلاد».
كما طالب إدارة الشركة بتكثيف الجهود لتنفيذ البرامج التطويرية، واتخاد التدابير اللازمة لإعادة تشغيل معمل الغاز بوضعه الطبيعي للاستفادة منه، وعدم حرق الغاز بحقول الشركة والشركات المجاورة.
وأكد صنع الله أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج البيئة وسلامة العاملين وتضع هذه البرامج على سلم أولوياتها، وطالب مسؤولي الشركة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل.
مناقشة أنشطة الشركة والميزانية المقترحة
من جهته، عرض فتحي عيسى أنشطة إدارات الشركة المختلفة خلال العام 2021، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والتطوير وعلوم الأرض، العمليات والصيانة، ومشاريع الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة للجوانب المالية والقانونية للشركة.
وتناول العرض برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية للعام 2021، والمقترحة للعام 2022، كما قدمت هيئة المراقبة ولجنة المحاضرة تقاريرهما التي شملت عدة ملاحظات لإدارة الشركة.
يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لاستعراض نشاط شركة «السرير» للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثًا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «فنترسهال» الألمانية.
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