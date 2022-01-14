السفارة: أميركا تقدم 20 مليون دولار و1.4 مليون جرعة لقاح لمكافحة الوباء بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الولايات المتحدة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس «كورونا» في ليبيا؛ إضافة إلى 1.4 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس، على ما أعلنت، الجمعة، السفارة الأميركية لدى ليبيا.

وقالت السفارة في بيان مقتضب، إن الولايات المتحدة أسهمت في إيصال الأكسجين ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم.

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والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة ومسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وذلك ضمن مشروع «تقارب». وأعلنت الوكالة في نوفمبر الماضي، تقديمها مليوني دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسف» لتنفيذ برامج الوقاية والاستجابة العاجلة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، بما في ذلك دعم التطعيمات ضد الفيروس.

وحتى الجمعة، سجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها مارس 2020، 396 ألفًا و452 حالة إصابة، بينها 383 ألفًا و603 شفاء، و7021 نشطة، و5828 وفاة. وتلقى مليون و956 ألفًا و378 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى الجرعة الثانية 933 ألفًا و733 شخصًا. أما بالنسبة للجرعة الثالثة التعزيزية فقد حصل عليها 2609 أشخاص.

إمدادات طبية مقدمة من أميركا إلى ليبيا. (سفارة أميركا لدى ليبيا)