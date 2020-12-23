الوكالة الأميركية للتنمية تسلم معدات لـ6 بلديات لتحسين الخدمات ومجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 11:58 صباحا
معدات مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية لدعم البلديات، (أرشيفية: السفارة الأميركية)

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقديم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية معدات إلى ست بلديات «لتحسين تقديم الخدمات، ودعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد».

وهذه البلديات هي زليتن، وطرابلس المركز، وباطن الجبل، وسواني بن آدم، وتاجوراء، وأبوسليم، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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وتشمل المعدات «أدوات لتحسين إدارة النفايات، وإصلاحات الطرق، ومعدات تجديد المتنزهات وتطهير المباني والأرصفة والشوارع، بالإضافة إلى معدات لضمان سلامة العمال»، وفق البيان.

وأضافت السفارة أن هذه المعدات سيستفيد منها أكثر من مليون ليبي يعيشون في البلديات الست.

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