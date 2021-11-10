الوكالة الأميركية للتنمية تقدم مليوني دولار لبرامج الوقاية والتطعيم ضد «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 02:56 مساء
مركز التطعيم ضد كورونا في طرابلس، (أرشيفية: يونيسف)

قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مليوني دولار إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسف» لتنفيذ برامج الوقاية والاستجابة العاجلة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، بما في ذلك دعم التطعيمات ضد الفيروس.

وقالت الوكالة إن الدعم سيُسهم في تقليل معدل الإصابات والوفيات جراء الفيروس، وتخفيف انتقال العدوى، وتعزيز النظم الصحية، بما في ذلك الوقاية والكشف والاستجابة للتهديدات الوبائية، كما ستسرع من الوصول الواسع النطاق والعادل إلى اللقاحات، حسب بيانها اليوم الأربعاء.

وستدعم «يونيسف» تعزيز وتسهيل تنفيذ خطة التطعيم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، إذ تعتمد هذه الأنشطة على النتائج التي حققتها من خلال المشروع السابق الممول من الوكالة أيضا، للوقاية والاستجابة للجائحة في ليبيا، والذي شمل توفير الإمدادات الصحية الضرورية لمراكز العزل والفرز.

وصرحت الممثلة الخاصة للمنظمة في ليبيا بالإنابة، كريستينا بروغيولو بأن البرنامج الجديد يجلب مساعدة «عاجلة وشاملة» لمن هم في أمس الحاجة إليها، من خلال العمل مع الآليات القائمة والمؤسسات الوطنية، لضمان مرونة كبيرة للمجتمع في ليبيا والاستجابة الفعالة حيال الوباء.

إحدىا لكوادر الطبية تعد لقاح مضاد لفيروس كورونا.
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