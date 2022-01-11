487 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 487 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، منها 127 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 569 مصابًا، وتُوفي 9 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 10.6% من إجمالي 4597 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4110 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 394 ألفًا و470 حالة، منها 6825 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و840 حالة، وسُجلت 5805 حالات وفاة بالمرض في البلاد.