الدبيبة يوجه بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة

اجتماع الدبيبة مع مسؤولين من حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي، الإثنين 10 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بالفتح الفوري لحقول «الشرارة والفيل والوفاء والحمادة» التي أقفلت من قبل أفراد تابعين للفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية قبل 20 يوما.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة استمع خلال لقاء عقده مع مسؤولين من جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مطالب فرع الجنوب الغربي، وشكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 20 ديسمبر 2021، «حالة القوة القاهرة» بعد فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا من قبل «أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية»، وحذرت في بيان حينها من أن استمرار هذه الإغلاقات «نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي».

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وجاء بيان المؤسسة بعدما أعلنت مجموعة تابعة للفرع الجنوبي الغربي بحرس المنشآت النفطية غلق صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية؛ احتجاجًا على تعديل مجلس إدارة شركة «أكاكوس».

وأشار بيان صادر عن حرس المنشآت، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى «غلق حقل الوفاء، والحمادة والخمسة، والبلاعة وحزوة، ودوريات وحدة حماية خطوط النفط والغاز في الربانية وحزوة والبلاعة وشعوة ودرج الوفاء والربانية»، بعدما أبلغوا الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ولجنة (5+5) بحل مشاكل الفرع الجنوبي الغربي لكن أحد لم يلتفت إلى مطالبهم.

اجتماع الدبيبة مع مسؤولين من حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي، الإثنين 10 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولين من حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي، الإثنين 10 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولين من حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي، الإثنين 10 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولين من حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي، الإثنين 10 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)