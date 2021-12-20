«حرس المنشآت» يغلق عددا من الحقول النفطية

حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

نقلت وكالة «رويترز» عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، القول إن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بما في ذلك الشرارة والوفاء والحمادة.

من جهتها، أعلنت مجموعة تابعة للفرع الجنوبي الغربي بحرس المنشآت النفطية غلق صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة وميناء الزاوية؛ احتجاجًا على تعديل مجلس إدارة شركة «أكاكوس».

وأشار بيان صادر عن حرس المنشآت، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى «غلق حقل الوفاء، والحمادة والخمسة، والبلاعة وحزوة، ودوريات وحدة حماية خطوط النفط والغاز في الربانية وحزوة والبلاعة وشعوة ودرج الوفاء والربانية».

وأوضح البيان «أبلغنا رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع (عبدالحميد الدبيبة) ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مصطفى صنع الله) ولجنة (5+5) بحل مشاكل الفرع الجنوبي الغربي ولم يلتفت أحد إلى مطالبنا».

وتدير شركة «أكاكوس» حقل الشرارة، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد؛ إذ يسهم بنحو 25% من إنتاج النفط الليبي، ويصل إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا.