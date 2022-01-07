وزير المواصلات يبحث تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 01:49 صباحا
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي يلتقي سفير قطر المعتمد لدى ليبيا خالد الدوسري (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، يوم الخميس، مع سفير قطر المعتمد لدى ليبيا خالد الدوسري، عددًا من مجالات التعاون المشتركة، ومنها تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وفتح مجالات التدريب.

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وتناول اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، مناقشة التعاون في الجانب الاستثماري ودعوة المستثمرين القطريين للمساهمة في دعم المشاريع في ليبيا لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد البيان الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين المؤسسات الليبية والمستثمرين القطريين لبحث سبل التعاون وفتح افاق عمل جديدة بين البلدين.

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