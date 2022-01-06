النويري يناقش سبل دعم المسار الدستوري مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية

لقاء النويري مع لجنة التواصل المكلفة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستوري. (مجلس النواب)

ناقش رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، خلال اجتماعه، الخميس، مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية».

وأضاف موقع مجلس النواب على الإنترنت أن لقاء النويري مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي عُقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس جاء للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية.

وأوضح موقع مجلس النواب أن اللقاء جرى خلاله أيضا مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.

- النويري يناقش مع وليامز وزينينغا ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن الانتخابات

والتقى رئيس مجلس النواب المكلف في وقت سابق اليوم، كل من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القائم بأعمال رئيس البعثة ريزيدون زينينغا.

وناقش النويري مع وليامز وزينينغا أعمال لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل، وفق ما نشره النويري عبر صفحته على «فيسبوك».