النويري يناقش مع وليامز وزينينغا ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 08:23 مساء
لقاء النويري مع وليامز وزينينغا في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (مجلس النواب)

ناقش رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا «أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل».

وأضاف النويري عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماعه مع وليامز وزينينغا الذي عُقد الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، جرى خلاله أيضًا مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

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واجتمعت وليامز وزينينغا في وقت سابق اليوم، مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب حيث شهد الاجتماع استعراض أعمال مهام اللجنة التي شُكلت بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والمشاورات التي أجرتها البعثة الأممية مع القوى الدولية والإقليمية المعنية بليبيا.

وطالبت وليامز خلال الاجتماع، لجنة خارطة الطريق «بجدول زمني» يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 2.8 مليون ناخب مسجلين في ليبيا، واصفة الاجتماع بأنه «كان إيجابيًا» وفق ما غردت به عبر حسابها على «تويتر».

من جهتها، قالت لجنة خارطة الطريق في إيجاز صحفي إن وليامز وزينينغا أكدا دعمهما الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية، بعدما أطلعتهم على اللقاءات التي أجرتها والبعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة.

لقاء النويري مع وليامز وزينينغا في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (مجلس النواب)
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